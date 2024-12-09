Герой РФ Алексей Хименко в одиночку отбился от группы боевиков ВСУ под Соледаром

Заместитель командира взвода с позывным Химик, Герой России Алексей Хименко рассказал «Известиям», как он в одиночку отбился от группы боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боестолкновения в поселке Бахмутское вблизи Соледара и помог освободить школу в городе от грузинских наемников.
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