Герой РФ Алексей Хименко в одиночку отбился от группы боевиков ВСУ под Соледаром

Заместитель командира взвода с позывным Химик, Герой России Алексей Хименко рассказал «Известиям», как он в одиночку отбился от группы боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боестолкновения в поселке Бахмутское вблизи Соледара и помог освободить школу в городе от грузинских наемников.