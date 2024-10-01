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Царьград

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КМЗ начнет серийное производство катеров и морских дронов к 2025 году

КМЗ начнет серийное производство катеров и морских дронов к 2025 году

Холдинг КМЗ, выполняющий гособоронзаказ, начнет производство катеров для силовиков и морских дронов. Достигнута договоренность о концентрации производства на площадях КМЗ, планируется выпуск многофункциональных "Визир".

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