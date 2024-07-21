Министр обороны РФ снова встретился с военкорами

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл очередную встречу с военкорами и блогерами. Глава российского оборонного ведомства рассказал присутствующим о том, какие меры были приняты после прошлого аналогичного сбора.
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