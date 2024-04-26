3 новые паромные переправы запустят в Петербурге: даты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля, ФедералПресс. В Северной столице запустят регулярные паромные переправы. В городском комитете по транспорту уточнили, что всего в этом году подано 25 заявок от пяти перевозчиков.
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