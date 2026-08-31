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Иркутск Сегодня

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Семь человек погибли в ДТП на дорогах Иркутской области за неделю

За неделю с 24 по 30 августа в Иркутской области произошло 52 ДТП, в которых погибли 7 человек, включая одного 16-летнего подростка.

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