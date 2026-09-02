Шоумен Отар Кушанашвили назвал чиновников из Болохово шифровальщиками пустот

Шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили возмутился поведением чиновников из Тульской области, которые обвинили 14-летнюю Ксению Щендрыгину в вандализме за рисунки персонажей «Смешариков» на детской площадке.
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