Легенды Второй мировой войны: внедорожник Willys MB

С нами не соскучишься!

Легендарный внедорожник. Сегодня мы представим вашему вниманию вовсе не новинку автопрома, а вспомним такую легенду военных дорог, как внедорожник Willys MB – машину, которая успела побывать на всех фронтах Второй мировой войны.