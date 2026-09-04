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Спорт Уик-Энд

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«Зенит» - ЦСКА: «Состав у армейцев не чемпионский…» Мнение Олега Терёхина

«Зенит» - ЦСКА: «Состав у армейцев не чемпионский…» Мнение Олега Терёхина

«Спорт уик-энд» обсудил с бывшим нападающим московских «Динамо» и «Локомотива» Олегом Терёхиным возможный исход матча 7-го тура РПЛ «Зенита» с ЦСКА.

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