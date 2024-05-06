"Уральский банк реконструкции и развития" увеличил выдачу ипотеки на 64%

В первые четыре месяца текущего года “Уральский банк реконструкции и развития” (УБРиР) значительно увеличил объёмы выдачи ипотечных кредитов, достигнув роста на 64% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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