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Тульские новости

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И.о. главы Новомосковска планирует регулярные выезды по городу

И.о. главы Новомосковска планирует регулярные выезды по городу

Владимир Токарев намерен регулярно выезжать по районам Новомосковска, чтобы лично ознакомиться с проблемами и достопримечательностями города.

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