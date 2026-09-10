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Иностранец пытался вывезти золото с предприятия в Хабаровском крае

Иностранец пытался вывезти золото с предприятия в Хабаровском крае

Полиция и сотрудники пограничного управления ФСБ в Хабаровском крае задержали иностранца по подозрению в хищении золота и серебра с одного из золотодобывающих предприятий региона.

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