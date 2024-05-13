История и археология: Как во время «холодной войны» вербововали экстрасенсов для тайного подразделения ЦРУ

В начале 70-х, в разгар «холодной войны», ЦРУ решило использовать против Советского Союза новое оружие - паранормальные способности медиумов, которых вербовали среди людей, заявляющих о своих экстрасенсорных способностях, чтобы сделать их правительственными шпионами.