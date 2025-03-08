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Где отпраздновать День женщин? Афиша мероприятий в Минске и регионах с 7 по 9 марта 2025 года.

Где отпраздновать День женщин? Афиша мероприятий в Минске и регионах с 7 по 9 марта 2025 года.

Рассказываем, где отпраздновать День женщин и получить максимум положительных эмоций. В нашей афише вы найдете идеи, куда сходить с детьми, всей семьей, с девушкой/парнем или компанией 7, 8, 9 марта 2025 года в Минске, Витебске, Гродно, Гомеле, Могилеве и Бресте.

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