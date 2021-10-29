Бывший муж несколько лет издевается над женой и ребенком. Делает он это под предлогом защиты прав от

Сказка для двоихПолитикаБывший муж несколько лет издевается над женой и ребенком. Делает он это под предлогом защиты прав от Друзья, мне 37 лет, меня мало чем можно удивить, но я несколько раз откладывала этот пост из-за подступивших слез.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ИвановХрень, если автор так заботится о ребенке, записал все это на видео и отнес милицию и органы опеки!! Что просто балаболить!!Александр ИвановХрень, если автор так заботится о ребенке, записал все это на видео и отнес милицию и органы опеки!! Что просто балаболить!!bianka БелаяСамца первым делом надо стерилизовать. Лишить отцовских прав ( что не отменяет обязанность содержать своего ребенка. Зато других больше не будет)Комментировать
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