Сказка для двоих

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  • bianka Белая
    Самца первым делом надо стерилизовать. Лишить отцовских прав ( что не отменяет обязанность содержать своего ребенка. ...Бывший муж нескол...
  • Александр Иванов
    Хрень, если автор так заботится о ребенке, записал все это на видео и отнес милицию и органы опеки!! Что просто балаб...Бывший муж нескол...
  • Александр Иванов
    Хрень, если автор так заботится о ребенке, записал все это на видео и отнес милицию и органы опеки!! Что просто балаб...Бывший муж нескол...

Бывший муж несколько лет издевается над женой и ребенком. Делает он это под предлогом защиты прав от

Бывший муж несколько лет издевается над женой и ребенком. Делает он это под предлогом защиты прав от

Друзья, мне 37 лет, меня мало чем можно удивить, но я несколько раз откладывала этот пост из-за подступивших слез.

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Александр Иванов
Хрень, если автор так заботится о ребенке, записал все это на видео и отнес милицию и органы опеки!! Что просто балаболить!!
Александр Иванов
Хрень, если автор так заботится о ребенке, записал все это на видео и отнес милицию и органы опеки!! Что просто балаболить!!
bianka Белая
Самца первым делом надо стерилизовать. Лишить отцовских прав ( что не отменяет обязанность содержать своего ребенка. Зато других больше не будет)

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