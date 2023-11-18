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Харден, Джордж и Ленард набрали 73 очка на троих в победном матче с «Хьюстоном»

Харден, Джордж и Ленард набрали 73 очка на троих в победном матче с «Хьюстоном»

«Клипперс» в пятницу прервали серию из шести поражений, одолев «Хьюстон» со счетом 106:104. Звездное трио «Клипперс» Джеймс Харден – Пол Джордж – Кавай Ленард набрало в сумме 73 очка.

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