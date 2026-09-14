Подготовка к школе ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС КМВ

Фундамент первого класса без стрессаВаш ребенок ходит в детский сад или находится на домашнем обучении? Ищете полезные активности в Пятигорске вечером? Частная школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС КМВ открывает набор на вечерний развивающий блок!Формат, удобный для родителей и детей: понедельник, среда, пятница: 18:00 – 19:00.