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Подготовка к школе ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС КМВ

Подготовка к школе ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС КМВ

Фундамент первого класса без стрессаВаш ребенок ходит в детский сад или находится на домашнем обучении? Ищете полезные активности в Пятигорске вечером? Частная школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС КМВ открывает набор на вечерний развивающий блок!Формат, удобный для родителей и детей: понедельник, среда, пятница: 18:00 – 19:00.

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