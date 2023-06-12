Граждан РФ смогут задерживать до 30 суток за нарушение военного положения после поправок в законопроекте

Депутаты Государственной Думы РФ 14 июня могут рассмотреть предлагаемые поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), в которых говорится об административной ответственности для граждан за нарушение режима военного положения.
Популярные статьи
- «Позор для России». Работа в Госдуме, а квартира в Англии. Называем поименно потенциальных предателей нашей страны из правительства
- Очередной «испуганный-патриот»? Дмитрий Нагиев покинул Россию и веселится в США в компании родственников Пугачевой
- Бойцы «Востока» показали первого пленного командира ВСУ с позывным «Лесник»
Свежие комментарии