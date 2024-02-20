Путин обсудил с Патрушевым доставку зерна в африканские страны

Россия завершила поставку 200 тыс. т пшеницы в шесть стран Африки. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 20 февраля.
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