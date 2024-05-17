Кадры уничтожения безэкипажных катеров ГУР МО Украины вертолётом Ми-24ВП МА ВМФ.
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Кадры уничтожения безэкипажных катеров ГУР МО Украины вертолётом Ми-24ВП МА ВМФ.
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