«Что протекает? Это, наверное, вода». Забавный радиообмен Леклера с Ferrari

«Что протекает? Это, наверное, вода». Забавный радиообмен Леклера с FerrariFerrariПилот Ferrari Шарль Леклер и его гоночный инженер Брайан Боцци стали номинантами на звание самых странных радиопереговоров года в Формуле 1.
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