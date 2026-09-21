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От роскошного курорта до тараканов и мусора: что стало с элитным комплексом Лолиты и Бабкиной в Болгарии

От роскошного курорта до тараканов и мусора: что стало с элитным комплексом Лолиты и Бабкиной в Болгарии

МОСКВА, 21 сентября, ФедералПресс. Еще недавно Emerald Beach Resort & Spa в болгарской Равде считался престижным курортным комплексом, где недвижимость приобретали российские знаменитости.

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