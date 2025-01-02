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Экспансия США в Арктике: зачем Трампу Гренландия?

Экспансия США в Арктике: зачем Трампу Гренландия?

Избранный президент США Дональд Трамп выступил с рядом экспансионистских заявлений, шокировав мировую общественность, назвав в числе прочего «абсолютной необходимостью» владеть Гренландией в целях «обеспечения нацбезопасности и свободы во всём мире».

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