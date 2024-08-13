В России нашли способ не допустить подорожания цветов к 1 сентября

Мониторинг цен на букеты и установка фиксированных цен не дадут спекулировать к 1 сентября. Такой способ не допустить подорожания цветов ко Дню знаний нашел председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, его слова приводит RT.