В России нашли способ не допустить подорожания цветов к 1 сентября

Мониторинг цен на букеты и установка фиксированных цен не дадут спекулировать к 1 сентября. Такой способ не допустить подорожания цветов ко Дню знаний нашел председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, его слова приводит RT.
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