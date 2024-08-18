В Гусе-Хрустальном поставили памятник бездомной собаке

Прототипом скульптуры стал реальный пес Кузя, умерший после того, как его сбила машина.В Гусе-Хрустальном в канун Всемирного дня защиты бездомных животных, который отмечают 17 августа, открыли памятник бездомной собаке.
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