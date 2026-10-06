С начала лета бензин в Тульской области подорожал на 27% и стоит в среднем 86,29 рубля за литр. Регион стабильно входит в пятёрку субъектов ЦФО с самым дорогим топливом.
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