Кремль объяснил аресты бывших заместителей Шойгу. «Планомерная работа»

Песков объяснил аресты в МО РФ планомерной работой правоохранительных органовЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережнойСтоян Васев/ТАСС В России продолжается череда громких дел против бывших заместителей министра обороны.
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