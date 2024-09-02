Собянин обозначил цели стратегии повышения качества городской среды — 2030

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица остаётся одним из самых комфортных и безопасных городов мира, развитие в этом направлении продолжится в соответствии с целями и задачами разработанной властями cтратегии повышения качества городской среды до 2030 года.
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