Уголовка вместо подарка: у семьи мигрантов заберут сертификат на квартиру в Подмосковье. Что случилось

Андрей Может ещё рано хвалить правоохранительные органы? Очень бы хотелось услышать окончание этой истории. Главное, чтобы ее, как это часто случается, "не замолчали"!

Владимир Мешков И вот опять... Проблема не в азиатах, проблема с местными мздоимцами...