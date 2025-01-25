Театр абсурда
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Театр абсурда

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Уголовка вместо подарка: у семьи мигрантов заберут сертификат на квартиру в Подмосковье. Что случилось

Уголовка вместо подарка: у семьи мигрантов заберут сертификат на квартиру в Подмосковье. Что случилось

Многодетную таджичку из Мытищ задержали за мошенничество при получении жилья — глава города заявляла, что всё было легально Женщина получила больше 24 миллионов рублей субсидии Получившую жилье в Мытищах уроженку Таджикистана задержали за мошенничество Источник: Юлия Купецкая | Мытищи / T.

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Комментарии
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Андрей
Может ещё рано хвалить правоохранительные органы? Очень бы хотелось услышать окончание этой истории. Главное, чтобы ее, как это часто случается, &quot;не замолчали&quot;!
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13 час.
Владимир Мешков
И вот опять... Проблема не в азиатах, проблема с местными мздоимцами...
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13 час.
Н
Николай
На кичу!!! Почему всё началось после вмешательства Бастрыкина!? Где глава районного СК, где полиция, прокуратура!? ГДЕ, ГДЕ, ГДЕ??? А этих уволить без пенсий и права работать в органах власти ПО-ЖИЗНЕННО!!!
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13 час.

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