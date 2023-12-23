Новогодний стол-2024 в Украине: стало известно насколько подорожали продукты за год

Аналитики издания «Слово и дело» исследовали украинский продовольственный рынок и пришли к выводу, что обычный новогодний стол-2024 для семьи из 4-х человек обойдется в 2863,92 гривни, на 6,1% дороже, чем в преддверии 2023 года.