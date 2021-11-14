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Россия начала поставки ЗРК С-400 в Индию

Россия начала поставки ЗРК С-400 в Индию

РИА Новости Начались поставки в Индию российских зенитно-ракетных комплексов С-400.Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, поставки идут по графику.

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