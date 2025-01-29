Правительство РФ одобрило реконструкцию аэропорта в Горно-Алтайске за 10 млрд рублей

Подписано распоряжение об утверждении основных условий концессионного соглашения Правительство России утвердило распоряжение о реконструкции аэропорта в Горно-Алтайске, сообщают власти Республики Алтай в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии