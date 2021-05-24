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В Севастополе хотят спасти сейсмостанцию на территории 35-й береговой батареи

В Севастополе хотят спасти сейсмостанцию на территории 35-й береговой батареи

Уникальная станция около 6 лет не работает и фактически «законсервирована»В Севастополе учёные и общественники предлагают спасти сейсмологическую лабораторию, которая расположена в правом командно-дальномерном посту бывшей 35-й береговой батареи.

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