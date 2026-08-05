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Царьград

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Как не уйти в минус на разнице курса рубля и доллара: У эксперта Сафонова нашёлся простой ответ

Как не уйти в минус на разнице курса рубля и доллара: У эксперта Сафонова нашёлся простой ответ

Курс доллара в России поднялся выше 80 рублей впервые с 3 апреля. Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов объяснил, с чем связан скачок и стоит ли обычным людям бежать за валютой.

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