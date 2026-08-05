Как не уйти в минус на разнице курса рубля и доллара: У эксперта Сафонова нашёлся простой ответ

Курс доллара в России поднялся выше 80 рублей впервые с 3 апреля. Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов объяснил, с чем связан скачок и стоит ли обычным людям бежать за валютой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии