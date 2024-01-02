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«Вест Хэм» продлил контракт с Соучеком до 2027 года. У хавбека 5 голов в 18 играх в сезоне АПЛ

«Вест Хэм» продлил контракт с Соучеком до 2027 года. У хавбека 5 голов в 18 играх в сезоне АПЛ

28-летний чешский игрок выступает за английский клуб с 2020 года.  Соучек провел 182 матча за «Вест Хэм» во всех турнирах и забил 30 голов.

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