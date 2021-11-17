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Выбираем машину: как выгодно купить авто из Японии

Выбираем машину: как выгодно купить авто из Японии

Во-первых, это достаточно дорогостоящая покупка, во-вторых, она должна быть удобной и безопасной, поскольку на дороге от неё зависит ваша жизнь, а в-третьих, она должна как можно реже ломаться, поскольку ремонт — это всегда время, нервы и деньги.

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