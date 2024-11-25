Взрыв на шахте «Листвяжная» в Кузбассе: как произошла трагедия и кто в ней виноват

Три года назад, 25 ноября 2021 года, на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области прогремел взрыв. ЧП случилось во время пересменки, когда одни шахтеры закончили свою работу и готовы были подняться наверх, а другие только собирались приступить к добыче угля.