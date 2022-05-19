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«Айнтрахт» прошел Лигу Европы без поражений. Это 3-й случай в истории турнира после «Вильярреала» и «Челси»

«Айнтрахт» победил «Рейнджерс» (1:1, 5:4 по пен.) в финале Лиги Европы. Немецкий клуб не потерпел в прошедшем розыгрыше ни одного поражения.

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