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АПЛ стартует! «Ман Сити» в гостях у «Бернли», «Челси» и «Ливерпуль» сыграют в воскресенье

АПЛ стартует! «Ман Сити» в гостях у «Бернли», «Челси» и «Ливерпуль» сыграют в воскресенье

 В стартовом матче 1-го тура «Манчестер Сити» сыграет с «Бернли» в гостях.  В субботу «Арсенал» примет «Ноттингем Форест».

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