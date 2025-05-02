На железнодорожных станциях Астраханской области установили более 40 новых скамеек и урн

На вокзале Астрахани их разместили на двух платформах. Для удобства пассажиров на платформах №1 и №3 железнодорожного вокзала Астрахани недавно установлены эко-скамейки и урны, изготовленные из переработанного пластика.
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