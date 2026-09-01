SUSANIN
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SUSANIN

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Спустя четыре года в Воткинске завершили реконструкцию Богатыревского парка

Спустя четыре года в Воткинске завершили реконструкцию Богатыревского парка

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске завершилась реконструкция Богатыревского парка. Об этом сообщает администрация города.

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