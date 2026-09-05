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Мы соседи по планете

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Горы и рисовые поля Там Кок

Горы и рисовые поля Там Кок

Долина Там Кок — одна из самых интересных достопримечательностей во Вьетнаме. В долине по рисовым полям протекает живописная река Нго Донг, русло которой окрашиваются в разные оттенки в зависимости от сезона.

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