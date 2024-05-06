В Новосибирской области ящерицы перепугали садоводов

Дачники в майские выходные встретили на своих участках большое количество рептилий.Майские праздники в Новосибирской области совпали в этом году с периодом выхода из спячки ящериц, которые напугали дачников на садовых участках.
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