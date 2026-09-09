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BMO Capital Markets осторожен в ритейле одежды и негативен по спортивным брендам

BMO Capital Markets осторожен в ритейле одежды и негативен по спортивным брендам

Аналитическая компания BMO Capital Markets начала аналитическое покрытие американского сектора розничной торговли одеждой, обувью и аксессуарами с консервативной оценкой.

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