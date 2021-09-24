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Специалисты ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО завершают подготовку объектов в Ставрополе к отопительному сезону

Специалисты ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО завершают подготовку объектов в Ставрополе к отопительному сезону

Для обеспечения стабильного отопительного периода 2021-2022 гг. на объектах жилого фонда станицы Сторожевая Зеленчукского района выполнены работы по обеспечению бесперебойным и безаварийным тепло-водоснабжением.

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