«Тарнавский заявил о выходе ВСУ из Авдеевки»: «Чёрные Барсы» взяли городской парк и поликлинику в центре: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 17 февраля 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Мочить до последнего хохла
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16 час.
Геннадий Бережнов
Вчера ещё не было возможности вывода, уходили группами по полям и болотам. А сегодня ВСУ заявляют о выводе войск, а это уже поздно!
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16 час.

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