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Deutsche Bank повысил рейтинг AstraZeneca до «держать»

Deutsche Bank повысил рейтинг AstraZeneca до «держать»

Deutsche Bank повысил рейтинг акций AstraZeneca с «продавать» до «держать» после публикации негативных результатов клинического исследования SERENA4 по лечению распространенного рака молочной железы.

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