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Мошенники изобрели схему для получения доступа к сим-карте и мобильному банку

Мошенники изобрели схему для получения доступа к сим-карте и мобильному банку

Мошенники изобрели способ, с помощью которого можно получить доступ к сим-карте и мобильному банку. Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками компании оператора мобильной связи, а затем просят ввести комбинацию определенных цифр.

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