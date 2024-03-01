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Германия «доигралась»

Германия «доигралась»

Российские власти "вспомнили" то, что так тщательно скрывало немецкое правительство, разделению быть! А ведь Путин пока что еще ни разу не был в гневе.

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Комментарии
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АМ
Алиса Майская
&quot;В руководстве Германии сидят неглупые люди&quot; - Фрау Бербок, к примеру)))) В руководстве сидят &quot;активисты&quot; молодежных тусовок 70-х годов прошлого века, полностью подконтрольные США марионетки. Они у нас погоды не делают, они так - подай-принеси. Со Штатами будем воевать? (только там принимаются все решения по ФРГ).
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10 час.
Samarium
На любой договор можно положить...... Так что,  денонсации данного договора это будет пустое сотрясение воздуха, ни на что реально не влияющее....
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8 час.
Юрий Золотарев
Вернуть, ННАХН,  ГДР в стан цивилизованных стран! А ФээРГа пускай плывёт дальше, как хочет!
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3 час.

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