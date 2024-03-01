Российские власти "вспомнили" то, что так тщательно скрывало немецкое правительство, разделению быть! А ведь Путин пока что еще ни разу не был в гневе.
Германия «доигралась»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АМ
Алиса Майская
"В руководстве Германии сидят неглупые люди" - Фрау Бербок, к примеру)))) В руководстве сидят "активисты" молодежных тусовок 70-х годов прошлого века, полностью подконтрольные США марионетки. Они у нас погоды не делают, они так - подай-принеси. Со Штатами будем воевать? (только там принимаются все решения по ФРГ).
Ответить
10 час.
Samarium
На любой договор можно положить...... Так что, денонсации данного договора это будет пустое сотрясение воздуха, ни на что реально не влияющее....
Ответить
8 час.
Юрий Золотарев
Вернуть, ННАХН, ГДР в стан цивилизованных стран! А ФээРГа пускай плывёт дальше, как хочет!
Ответить
3 час.
Свежие комментарии