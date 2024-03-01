Германия «доигралась»

АМ

Алиса Майская

"В руководстве Германии сидят неглупые люди" - Фрау Бербок, к примеру)))) В руководстве сидят "активисты" молодежных тусовок 70-х годов прошлого века, полностью подконтрольные США марионетки. Они у нас погоды не делают, они так - подай-принеси. Со Штатами будем воевать? (только там принимаются все решения по ФРГ).