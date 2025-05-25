СК возбудил дело после ранения жительницы Курской области при атаке дронов ВСУ

РИА Новости/Константин Михальчевский СК РФ возбудил уголовное дело в связи с ранением жительницы Курской области в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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