Джонсон призвал Путина отказаться от якобы имеющихся имперских амбиций

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента Российской Федерации Владимира Путина отказаться от якобы имеющихся «имперских амбиций» и заявил, что страна больше не является империей.
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